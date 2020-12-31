SON DAKİKA! Bursa'da kadın sürücü dehşet saçtı... Polislere hakaret edip aracını üzerlerine sürdü | Video
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Son dakika haberleri... Bursa'da öğretmen olduğunu öne süren kadın emniyet otoparkına çekilen aracını kaçırmaya çalıştı. Trafik polislerinin uyarılarına aldırış etmeyen kadının küfür ve hakaretler yağdırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Bursa'da öğretmen kadının aracı emniyet otoparkına götürüldü. Otoparka giden kadın otomobilini bulunduğu yerden kaçırmaya çalıştı. Trafik polislerinin uğraşlarına rağmen ikna edilemeyen kadın aracından inmemekte direndi. Aracın hareket kabiliyetini kısıtlamak amacıyla otopark girişi çekici yardımıyla kapatıldı. İkna sonrası araçtan inen şahıs kendisine engel olmaya çalışan trafik polislerine 'Siz kimsiniz benim arabamı çekiyorsunuz?' dedikten sonra küfür ve hakaretler yağdırdı. Bu anlar ise saniye saniye kaydedildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.