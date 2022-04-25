Video Haber SON DAKİKA: Bursa'da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video
SON DAKİKA: Bursa'da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video

SON DAKİKA: Bursa'da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video

25.04.2022 | 15:32

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SON DAKİKA: Bursa’da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video 03:50
SON DAKİKA: Bursa'da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video 25.04.2022 | 15:32
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Son dakika haberi: Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanarak evlerin arasına düştü. İşte o anlar...

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