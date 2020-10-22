Son dakika! Bursa'da sollamaya çalışan kamyonet park halindeki araçları böyle biçti | Video
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Son dakika haberi... Bursa'da sıkışık trafikte diğer araçları sollamaya çalışan bir kamyonet park halindeki araca çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sıkışan trafikte diğer araçları sollamaya çalışan bir kamyonet sürücüsü park halindeki bir araca çarparak durabildi. Daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken kaza anı bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.