Video Yaşam SON DAKİKA: Bursa'da toprak altında ölümden mucizevi kurtuluş kamerada!

SON DAKİKA: Bursa'da toprak altında ölümden mucizevi kurtuluş kamerada!

SON DAKİKA: Bursa'da toprak altında ölümden mucizevi kurtuluş kamerada!
26.06.2021 | 14:42

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Son dakika haberleri... Bursa'da doğalgaz hattı çalışması sırasında yaşanan göçükte mahsur kalan işçi arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Kestel ilçesi Barakfaki Mahallesi'nde meydana geldi. Barakfakih Narlıdere yolu üzerinde yapılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışması sırasında göçük yaşandı.


45 yaşındaki İbrahim Gönül kazı yapılan çukura malzeme almak için girdiği sırada toprak kayması sonucu 6 metrelik çukurda mahsur kaldı. İş arkadaşları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yapılan çalışmalara Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi.


Göçük altında kalan Gönül, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu makara halat sistemiyle etrafındaki topraklar temizlenerek çıkarıldı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak çıkarılan Gönül, 112 sağlık ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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