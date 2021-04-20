Video Yaşam SON DAKİKA: Bursa'daki TIR dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 1 kişi yanarak öldü, 2 yaralı

SON DAKİKA: Bursa'daki TIR dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 1 kişi yanarak öldü, 2 yaralı

SON DAKİKA: Bursa'daki TIR dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 1 kişi yanarak öldü, 2 yaralı
20.04.2021 | 17:20

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Son dakika haberleri... Bursa'da 1 kişinin ölüp, 2 kişinin de yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Görüntülere; TIR'ın devrilmesi, kazayı gören esnaf Metin Çakmak'ın tepkisi ve çevredekilerin kaza yapan araçlara doğru koştuğu anlar yansıdı. Kazayı anlatan Çakmak, "Önce başka bir araca çarptı. Sonra devrildi. Birden yanmaya başladı. İtfaiye gelene kadar biz müdahale ettik. Maalesef bu üzücü olay oldu" dedi.

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