SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video
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Son dakika haberi: Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Ayvacık, Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde hissedildi.