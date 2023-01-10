Video Yaşam SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video
SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video

SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video

10.01.2023 | 11:02

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Son dakika haberi: Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Ayvacık, Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde hissedildi.

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