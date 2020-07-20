Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
01:02
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 20.07.2020 | 15:35
01:16
00:17
01:47
01:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 20.07.2020 | 11:33
02:21
01:15
02:05
01:00
01:48
Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video 20.07.2020 | 09:34
01:04
01:04
01:27
07:01
04:12
Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu döven anne karakola götürüldü | Video 19.07.2020 | 17:31
00:53
01:53
00:56
Son dakika haberi.. Çanakkale'de Kemel Köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği orman yangını devam ediyor.