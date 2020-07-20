Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video

Son dakika haberi.. Çanakkale'de Kemel Köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği orman yangını devam ediyor.