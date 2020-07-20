Video Yaşam Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video

Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video

Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video
20.07.2020 | 15:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla'da yer altından çıkan yılanların korkutan çılgın dansı kamerada | Video 00:11
Muğla'da yer altından çıkan yılanların korkutan çılgın dansı kamerada | Video 20.07.2020 | 16:06
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 01:02
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını | Video 20.07.2020 | 15:35
İstanbul Zeytinburnu'nda içkinden bayılan arkadaşa 'Yazıklar olsun' dedirten utanç verici hareket | Video 01:16
İstanbul Zeytinburnu'nda içkinden bayılan arkadaşa 'Yazıklar olsun' dedirten utanç verici hareket | Video 20.07.2020 | 15:08
Bursa'da yolu ulaşıma kapatarak halay çeken şehir eşkıyalarına para cezası kesildi | Video 00:17
Bursa'da yolu ulaşıma kapatarak halay çeken şehir eşkıyalarına para cezası kesildi | Video 20.07.2020 | 12:50
Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlının Adliye'deki işlemleri devam ediyor | Video 01:47
Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlının Adliye'deki işlemleri devam ediyor | Video 20.07.2020 | 12:03
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:00
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 20.07.2020 | 11:33
Müge Anlı'da Figen Karadağ ve oğlu cinayetinde kan donduran flaş gelişme | Video 02:21
Müge Anlı'da Figen Karadağ ve oğlu cinayetinde kan donduran flaş gelişme | Video 20.07.2020 | 11:11
Son Dakika: Diyarbakır'da üvey kardeşlerin kavgasındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi | Video 01:15
Son Dakika: Diyarbakır'da üvey kardeşlerin kavgasındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi | Video 20.07.2020 | 10:56
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım 'Bir gece ansızın gelebiliriz' | Video 02:05
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım 'Bir gece ansızın gelebiliriz' | Video 20.07.2020 | 10:00
Kayseri'de 7,5 milyon yaşındaki fillerin atası su altında görüntülendi | Video 01:00
Kayseri'de 7,5 milyon yaşındaki fillerin atası su altında görüntülendi | Video 20.07.2020 | 10:05
Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video 01:48
Bursa'da iş yerine giren hırsızın rahatlığı 'Pes' dedirtti | Video 20.07.2020 | 09:34
Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Adli tatil ne zaman başlıyor? 01:04
Bu yıl adli tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? Adli tatil ne zaman başlıyor? 20.07.2020 | 02:33
LGS tercihlerinde online danışmanlık dönemi! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu burada | Video 01:04
LGS tercihlerinde online danışmanlık dönemi! 2020 MEB ve E Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır? Lise tercih robotu burada | Video 19.07.2020 | 22:31
E-5 Karayolu’ndaki düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı | Video 01:27
E-5 Karayolu’ndaki düğün konvoyunda terör estiren 7 maganda yakalandı | Video 19.07.2020 | 17:41
Son Dakika: Müge Anlı'nın aradığı anne ve oğlundan acı haber! Kan donduran cinayet | Video 07:01
Son Dakika: Müge Anlı'nın aradığı anne ve oğlundan acı haber! Kan donduran cinayet | Video 19.07.2020 | 17:34
Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu döven anne karakola götürüldü | Video 04:12
Eskişehir'de sokak ortasında çocuğunu döven anne karakola götürüldü | Video 19.07.2020 | 17:31
Kahramanmaraş'ta yürek yakan görüntü! Anne kedi ölen yavrusunu alarak... | Video 00:53
Kahramanmaraş'ta yürek yakan görüntü! Anne kedi ölen yavrusunu alarak... | Video 19.07.2020 | 17:07
Ardahan'da baygın buzağının hayat öpücüğü ile suni teneffüs hayata döndürülme anı kamerada | Video 01:53
Ardahan'da baygın buzağının hayat öpücüğü ile (suni teneffüs) hayata döndürülme anı kamerada | Video 19.07.2020 | 16:58
Elazığ'da kız arkadaşına sinirlenen şahıstan şok hareket! Alev alev yandı | Video 00:56
Elazığ'da kız arkadaşına sinirlenen şahıstan şok hareket! Alev alev yandı | Video 19.07.2020 | 16:30
İstanbul Esenler'de 'Yok artık' dedirten olay! Kedilerin kabından mamalarını çalan hırsız kamerada | Video 03:13
İstanbul Esenler'de 'Yok artık' dedirten olay! Kedilerin kabından mamalarını çalan hırsız kamerada | Video 19.07.2020 | 10:04

Son dakika haberi.. Çanakkale'de Kemel Köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği orman yangını devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA