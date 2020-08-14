Video Yaşam Son Dakika: Çeşme'de korkutan orman yangını | Video

Son Dakika: Çeşme'de korkutan orman yangını | Video

Son Dakika: Çeşme'de korkutan orman yangını | Video
14.08.2020 | 09:59

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Çeşme ilçesi Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda 22.47 sıralarında başlayan yangın, saatte 53 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte bir anda büyüdü. Yangın sebebiyle bölgede bulunan 3 site tedbir amacıyla boşaltıldı. Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı. Yangına şu anda 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

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