Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
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Son dakika haberleri... Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. (12 Ocak 2021 Salı)