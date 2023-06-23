Son Dakika: DEAŞ’a operasyon… Bomba yapımında kullanılan malzemelerle yakalandı | Video 23.06.2023 | 11:24 Terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda; canlı bomba saldırısı gerçekleştirme hazırlığında olan bir terörist, bomba yapımında kullanılan malzemelerle yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ üyesi A.H. isimli yabancı uyruklu teröristin ülkemizde Yalnız Terörist (Silahlı / Canlı Bomba / Suikast) tarzı terör saldırısı gerçekleştirme arayışında olduğu tespit edildi.

A.H., Bahçelievler İlçesi'nde kaldığı adreste operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, bomba yapım aşamasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

A.H. isimli teröriste ait olan dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde; terör örgütü DEAŞ militanlarına terör saldırısı düzenlemeleri için özel olarak hazırlanan bomba yapımı videoları, terör saldırılarına ilişkin sözde eğitim videoları ve geçmiş dönemde ülkemizde meydana gelen terör saldırıları ile ilgili bazı araştırmalar bulundu. Terörist tutuklandı.