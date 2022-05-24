Son Dakika: DEAŞ'ın bombacısı yakalandı | Video

Son dakika haberi: Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, DEAŞ silahlı terör örgütünün bomba düzenekli araçlarını hazırlayan, örgüte mühimmat sevki sağlayan ve örgüte lojistijk destekte bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Ekipleri tarafından, DEAŞ sialhlı terör örgütüne yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, örgüt üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

BOMBACI, VE MÜHİMMATÇI

Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan 8 şüphelinin de suriye uyruklu olduğu öğrenilirken, yakalanan şüphelilerden birinin örgütün bombalı eylemlerinde kullanılan araçlarin bomba düzeneklerini hazırlayan bombacı olduğu, bir diğerini ise örgütün çatışma bölgelerine mühimmat şevkini sağlayan örgüt mensubu olduğu tespit edildi.



Ayrıca 3 şüphelinin örgüte lojistik destek sağladığı, 3 şüphelininde örgüt üyesi olduğu ve silahlı çatışmalara katıldığı tespit edildi. Jandarma'da sorguları tamamlanan şüphelilere, Kocaeli adliyesine sevk edildi.