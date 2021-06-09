Son dakika: Denizli'de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var | Video
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SON DAKİKA... Denizli’de yağışın etkisiyle yol kayganlaştı. Kayganlaşan yolda, Ankara’dan lösemili öğrencileri tatile götüren tur otobüsü devrildi. Kazada 4’ü ağır 15 öğrenci yaralandı.