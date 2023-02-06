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Son Dakika Deprem Haberleri | AFAD ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı

Son Dakika Deprem Haberleri | AFAD ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı

06.02.2023 | 12:28

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin yıkım meydana getirdiği illerde arama kurtarma, yardım faalitlerine katılmak için İstanbul'daki AFAD ekipleri İstanbul havalimanı'ndan yola çıktı.

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