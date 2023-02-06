Son Dakika Deprem Haberleri | AFAD ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı
Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin yıkım meydana getirdiği illerde arama kurtarma, yardım faalitlerine katılmak için İstanbul'daki AFAD ekipleri İstanbul havalimanı'ndan yola çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
02:01
Depremin vurduğu Malatya’da ölü sayısı artıyor | Video 06.02.2023 | 12:59
00:18
00:47
02:04
7,7'lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık kamerada CANLI YAYIN 06.02.2023 | 11:54
01:30
04:34
Kayseri’de korkutan deprem kameralara yansıdı | Video 06.02.2023 | 11:32
08:30
Diyarbakır'da deprem enkazından kurtarma çalışmaları kamerada CANLI YAYIN 06.02.2023 | 11:23
00:34
Adıyaman'da deprem'in enkazı gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06.02.2023 | 11:14
03:42
Hatay'da deprem enkazı altından kurtulma anı kamerada 06.02.2023 | 11:05
02:03
00:42
7.7'lik deprem sonrası Hatay'da havalimanı pisti yarıldı | Video 06.02.2023 | 10:31
00:36
Hatay-Reyhanlı arasındaki yol deprem sonrası çöktü! | Video 06.02.2023 | 10:36
00:30
04:15
Sivas’ta deprem anı kameralara böyle yansıdı | Video 06.02.2023 | 10:13
00:31
Şanlıurfa'da binanın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı 06.02.2023 | 10:23
00:58
Malatya'da yıkılan binadan 1 kişi böyle kurtarıldı | Video 06.02.2023 | 10:11
01:46
Gaziantep Kalesi 7,7 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gördü | Video 06.02.2023 | 10:11
03:45
Osmaniye'de deprem bölgesinden canlı yayın | 06.02.2023 | 09:54