Video Yaşam Son dakika! Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu kamerada | Video

Son dakika! Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu kamerada | Video

Son dakika! Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu kamerada | Video
26.03.2021 | 12:32

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Diyarbakır'da, polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaralılar olduğu bildirildi.

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