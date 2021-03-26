Son dakika! Diyarbakır'da bir evde alıkonulanları kurtarma operasyonu kamerada | Video
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Diyarbakır'da, polis özel harekat ekiplerince bir evde alıkonulanları kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaralılar olduğu bildirildi.