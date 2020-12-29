Son dakika! Diyarbakır'da da hissedilen Elazığ depremi anından yaşanan paniğin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Son dakika haberleri... Elazığ’da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da hissedildi. Diyarbakır'da bir lokantada ve ara sokakta bulunan vatandaşların deprem anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Elazığ'da önceki gün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da korku ve paniğe neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında paniğe kapılan vatandaşların hızla iş yeri ve sokak arasını terk ettiği görüldü.