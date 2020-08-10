Son Dakika: Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 11. gününde

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Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri bugün dağlık, taşlık alanlarda ve nehir kıyılarında arama çalışmalarına devam etti.