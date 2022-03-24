Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Gaziantep'te 364 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi | Video 24.03.2022 | 10:09
02:37
14:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mart Perşembe 2022 atv izle! | Video 24.03.2022 | 11:15
00:31
04:40
Müdür yardımcısına okulda veli saldırısı kamerada | Video 24.03.2022 | 10:38
10:29
00:23
Şelale gibi akan karın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 24.03.2022 | 10:36
01:08
SON DAKİKA! Sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video 24.03.2022 | 10:21
01:12
Köpeği kurtarmak için d-100'de trafiği durdurdular | Video 24.03.2022 | 10:08
04:32
SON DAKİKA! Diyarbakır'da Sanayi Sitesi'nde patlama! Yaralılar var | Video 24.03.2022 | 10:12
01:41
05:59
01:48
01:25
Evinde yüz yüze geldiği hırsızların peşinden koştu | Video 24.03.2022 | 10:02
02:16
Ayıyla böyle göz göze geldiler... Uludağ'da ayı paniği kamerada | Video 24.03.2022 | 09:57
02:12
Son Dakika: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var | Video 24.03.2022 | 09:59
01:37
Kars’ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi | Video 24.03.2022 | 09:36
00:45
Artvin’de kar yağışı nedeniyle 5 ahırın çatısı çöktü | Video 24.03.2022 | 09:33
05:29
450 vatandaşın hayatını kararttılar: 13 milyon vurgun yaptılar | Video 24.03.2022 | 09:18
02:24
Caddebostan'da kaza ile biten yarış kamerada | Video 24.03.2022 | 09:18
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine UMKE, Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.