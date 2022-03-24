SON DAKİKA! Diyarbakır'da Sanayi Sitesi'nde patlama! Yaralılar var | Video

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine UMKE, Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde patlama meydana geldi. Olay yerine UMKE, Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.