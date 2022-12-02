Son Dakika: Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem! | Video

Düzce'de saat 13.03'te 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce'de, bugün saat 13.03'te merkez üssü Paşakonağı köyü olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissederek sokağa çıkan bazı vatandaşlar korktuklarını ifade etti.