Video Yaşam SON DAKİKA! Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video

SON DAKİKA! Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video

SON DAKİKA! Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem | Video
04.06.2021 | 23:42

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Son Dakika Haberi... AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı bildirildi.

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