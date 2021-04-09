Video Yaşam SON DAKİKA: Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü dehşet barakası kamerada

SON DAKİKA: Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü dehşet barakası kamerada

SON DAKİKA: Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü dehşet barakası kamerada
09.04.2021 | 10:02

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SON DAKİKA: Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü dehşet barakası kamerada 00:52
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Son dakika haberleri... Elazığ'da 19 yaşındaki Bahar B.'nin buluştuğu erkek arkadaşı tarafında öldürüldüğü baraka böyle görüntülendi...

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Elazığ' da 19 yaşındaki Bahar B., bir barakada buluştuğu sevgilisi Salih Yılmaz C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Arkadaşlarını arayıp, sevgilisini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra olay yerinden kaçan Salih Yılmaz C.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.


Olay, gece saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kuleli sokaktaki bir barakada buluşan Bahar B. ile sevgilisi Salih Yılmaz C., arasında henüz belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Salih Yılmaz C., üzerinde taşıdığı bıçakla sevgilisi Bahar'a saldırdı. Bahar B., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Salih Yılmaz C. ise arkadaşlarını telefonma arayıp, Sevgilimi öldürdüm dedi.


Salih Yılmaz'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hareketsiz yatan Bahar B.'yi kontrol eden sağlık ekipleri, vucudunda çok sayıda bıçak darbesi olan genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Bahar B.'nin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.


Polis ekipleri, sevgilini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Salih Yılmaz C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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