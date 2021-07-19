Son dakika: Elazığ'da orman yangını! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
01:04
01:35
Taksim’de taciz iddiası | Video 19.07.2021 | 18:11
06:35
03:10
06:14
2 yaşındaki kayıp Ecrin’in annesinden yürek dağlayan feryat | Video 19.07.2021 | 16:50
04:39
Pendik’te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı | Video 19.07.2021 | 16:50
01:57
Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü | Video 19.07.2021 | 17:07
00:14
Nusaybin İpekyolu üzerinde trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 19.07.2021 | 17:07
05:22
Eski sevgilisinin takside dövdüğü Habibe dehşet anlarını anlattı | Video 19.07.2021 | 16:54
00:38
Düzce'de makas atmaya çalışan sürücünün aracıyla devrildiği anlar kamerada! 19.07.2021 | 17:01
03:27
Nevşehir'de babasıyla yamaç paraşütü yapan 4 yaşındaki Ahmet kamerada! 19.07.2021 | 15:37
07:33
00:23
Bayram trafiğine havadan takip: Sabah, helikopterli denetime katıldı! 19.07.2021 | 16:22
04:00
Bayram temizliği yapan kebapçıya hırsızlık şoku | Video 19.07.2021 | 16:13
01:31
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.07.2021 | 15:57
04:43
İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu | Video 19.07.2021 | 15:35
00:06
Antalya'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada 19.07.2021 | 15:37
03:12
03:04
Başkan Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı | Video 19.07.2021 | 15:42
Son dakika haberleri: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.