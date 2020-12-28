Video Yaşam SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni TIR'a çarptı... Olay yerinden canlı yayın | Video

SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni TIR'a çarptı... Olay yerinden canlı yayın | Video

SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni TIR'a çarptı... Olay yerinden canlı yayın | Video
28.12.2020 | 17:09

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Son dakika haberleri... Elazığ'da tren yolundan geçmeye çalışan TIR'a yük terni çarptı!

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