SON DAKİKA! Elazığ'da yük treni TIR'a çarptı... Olay yerinden canlı yayın | Video
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Son dakika haberleri... Elazığ'da tren yolundan geçmeye çalışan TIR'a yük terni çarptı!