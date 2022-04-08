Video Yaşam SON DAKİKA: Elazığ'daki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Tabancayla kafasından vurup...
SON DAKİKA: Elazığ'daki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Tabancayla kafasından vurup...

SON DAKİKA: Elazığ'daki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Tabancayla kafasından vurup...

08.04.2022 | 08:25

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Son dakika haberleri... Elazığ’da bir kişi, çıkan kavgada husumetlisini silahla kafasından vurarak yaralarken, yanındaki kişiyi de silahın kabzası ile darp ederek yaralamıştı o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, merkez Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. husumetlileri B.B.Y ve S.C'nin bulunduğu iş yerine gitti. Çıkan kavgada S.K., belinden çıkardığı silahla ateş etti. Olayda B.B.Y. kafasına isabet eden kurşunla yaralanırken, S.C. ise silahın kabzası ile darp edildi. Olayın ardından şüpheli S.K. kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Silahlı kavganın görüntüleri ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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