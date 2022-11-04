Video Yaşam Son Dakika: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video
Son Dakika: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video

Son Dakika: “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 Operasyonu” başlatıldı | Video

04.11.2022 | 09:50

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik Operasyonu” başlatıldı.

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