Son Dakika: Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde yangın çıktı! O sırada öğrenciler yemekteydi.. | Video

Son dakika haberi: Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alevlerin öğrencilerin yemek yediği sırada binayı sardığı belirtildi. Kampüs içindeki yangına ekipler müdahale ediyor.