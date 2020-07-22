Son dakika: Erzurum'daki skandal kadına şiddet görüntüleri ile ilgili flaş gelişme | Video
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Son Dakika Haberi... Erzurum'daki sokak ortasındaki kadına şiddet görüntüleri ile ilgili flaş gelişme! Erzurum'da sokak ortasında feci şekilde dayak yiyen kadın zanlıdan şikayetçi olmadı. Kadına şiddet uygulayan zanlının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.