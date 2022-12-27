Son Dakika: Esenyurt'ta 20 katlı binada yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor | Video
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta bir sitede bulunan 20 katlı binanın 18'inci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.