Video Yaşam Son Dakika: Esenyurt'ta 20 katlı binada yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor | Video
Son Dakika: Esenyurt'ta 20 katlı binada yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor | Video

Son Dakika: Esenyurt'ta 20 katlı binada yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor | Video

27.12.2022 | 14:29

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Son Dakika: Esenyurt’ta 20 katlı binada yangın! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor | Video 01:10
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta bir sitede bulunan 20 katlı binanın 18'inci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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