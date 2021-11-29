SON DAKİKA: Esenyurt'ta lodosun etkisiyle çatı yoldan geçenlerin üzerine uçtu! 2 kişi hayatını kaybetti... İlk görüntüler kamerada
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OTOMATİK OYNAT
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Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada | Video 29.11.2021 | 16:02
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Motosikletliler lodos nedeniyle köprülerde zor anlar yaşadı | Video 29.11.2021 | 14:52
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Ambarlı Limanı'nda konteynerler TIR'ın üstüne devrildi | Video 29.11.2021 | 15:43
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Son dakika! Çatalca'da lodos TIR'ları böyle devirdi | Video 29.11.2021 | 15:43
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İstanbul Çatalca'da lodos TIR'ları devirdi 29.11.2021 | 15:19
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SON DAKİKA: İstanbul İkitelli'de sanayi sitesinde çatının uçma anı kamerada! 29.11.2021 | 15:13
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Kavaklı Stadı'nın aydınlatma direği böyle devrildi | Video 29.11.2021 | 15:09
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Çatalca'da saat kulesinin devrilmesi kamerada | Video 29.11.2021 | 15:09
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İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu | Video 29.11.2021 | 15:07
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Hülya Avşar sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı | Video 29.11.2021 | 14:21
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Silivri'de lodos etkili oldu; sahil sular altında kaldı | Video 29.11.2021 | 14:28
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İstanbul'daki şiddetli lodos martıları da vurdu | Video 29.11.2021 | 14:30
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Kendisine yardım eden köylülerin aküsünü çaldı | Video 29.11.2021 | 14:10
Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta lodosun uçurduğu çatı yoldan geçenlerin üzerine düştü!