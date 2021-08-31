Son dakika: Eski Afganistan Başbakanı Hikmetyar'dan A Haber'e özel açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar, A Haber Dış Haberler Korrdinatörü Orhan Sali'nin sorularını yanıtladı. Hikmetyar, "Afganistan'daki savaş bize dayatılan bir savaştı. Bağımsız bir Afganistan için çok zamana ihtiyaç var Koalisyon değil, kapsayıcı bir hükümetten yanayız" dedi.