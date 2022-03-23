SON DAKİKA | Esra Erol’da akılalmaz olay! 6 yaşındayken parkta terk ettiği engelli kızını Esra Erol’da arıyor! | Video

Son Dakika: ATV'nin sevilen ve en çok izlenen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da', bugün akılmaz bir olay yaşandı. Esra Erol programına katılan Zeynep Ö., ünlü sunucudan yardım istedi. 25 Eylül 1998 tarihinde, parka bıraktığı kızı Burcu’yu arayan anne Zeynep, eşinin sorumsuz bir kişi olduğunu ve çocuğuna bakmakta zorlandığı için parka bıraktığını söyleyerek çok pişman olduğunu ifade etti. İşte ayrıntılar!