Son Dakika: Esra Hankulu ölü bulundu! Ümitcan Uygun'un dahli var mı, Aleyna Çakır'ın ölümü ile nasıl bir benzerlik var? | Video

Son dakika haberi... Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Esra Hankulu, arkadaşlarını arayarak 'Babasının mezarına gitmek istediğini' söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 kişi Hankulu'nun evine gitti. Ertesi gün öğle saatlerinde Esra'yı uyandıramayan arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi ve Hankulu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evin çevresindeki güvenlik kameraları incelendiğinde, Aleyna Çakır'ın ölümü ile gündeme gelen Ümitcan Uygun'un o gece evde olduğu belirlendi. Peki, Esra Hankulu neden öldü, öldürüldü mü, intihar mı etti? Aleyna Çakır'ın ölümü ile Esra Hankulu'nun ölümü arasında nasıl bir benzerlik var, Ümitcan Uygun'un bir dahli var mı? Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişikin detayları, Sabah Gazetesi Ankara Adliye Muhabiri Dilhan Dumanoğlu Anlattı...