SON DAKİKA: ETY'de 5 formül nasıl uygulanacak? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak?

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın 'EYT' talimatı sonrası emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar başladı! Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında emeklilikte yaşa takılanların emekli olması için uygulanacak 5 formülü açıkladı...