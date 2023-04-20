Son Dakika: Faruk Fatih Özer İstanbul'a getirildi! Thodex davasında flaş gelişme! | Video
Son dakika: 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanarak tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi kabul edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bugün saat 10.30'da Türkiye'ye getirildi.
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