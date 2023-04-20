Video Yaşam Son Dakika: Faruk Fatih Özer İstanbul'a getirildi! Thodex davasında flaş gelişme! | Video
Son Dakika: Faruk Fatih Özer İstanbul'a getirildi! Thodex davasında flaş gelişme! | Video

Son Dakika: Faruk Fatih Özer İstanbul'a getirildi! Thodex davasında flaş gelişme! | Video

20.04.2023 | 11:11

Son dakika: 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanarak tutuklanan ve Türkiye'ye iadesi kabul edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bugün saat 10.30'da Türkiye'ye getirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Faruk Fatih Özer İstanbul’a getirildi! Thodex davasında flaş gelişme! | Video 01:26
Son Dakika: Faruk Fatih Özer İstanbul'a getirildi! Thodex davasında flaş gelişme! | Video 20.04.2023 | 11:11
Sağlık personelini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı | Video 00:34
Sağlık personelini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 13 yaralı | Video 20.04.2023 | 10:55
Ankara’da zincirleme kaza; 1 ölü, 11 yaralı | Video 01:40
Ankara'da zincirleme kaza; 1 ölü, 11 yaralı | Video 20.04.2023 | 10:55
Bez elbise dolabına düzenek kurtararak uyuşturucu yetiştirmişler: 2 gözaltı | Video 00:33
Bez elbise dolabına düzenek kurtararak uyuşturucu yetiştirmişler: 2 gözaltı | Video 20.04.2023 | 10:37
İzmir polisinden tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:13
İzmir polisinden tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 20.04.2023 | 10:19
Prof. Dr. Mustafa Sarı: Şu an kremsi müsilajı görüyoruz | Video 06:01
Prof. Dr. Mustafa Sarı: "Şu an kremsi müsilajı görüyoruz" | Video 20.04.2023 | 10:04
Silah kaçakçılığında kızını da kullanan babaya operasyon: 30 adet tabanca ele geçirildi | Video 00:55
Silah kaçakçılığında kızını da kullanan babaya operasyon: 30 adet tabanca ele geçirildi | Video 20.04.2023 | 10:00
Ümraniye’de bariyere vurduktan sonra TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03:00
Ümraniye'de bariyere vurduktan sonra TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 20.04.2023 | 09:01
Ümraniye’de bariyere vurduktan sonra TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03:00
Ümraniye'de bariyere vurduktan sonra TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 20.04.2023 | 09:22
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza | Video 00:25
Ankara-Samsun yolunda zincirleme kaza | Video 20.04.2023 | 09:00
Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 02:02
Kanala uçan minibüsteki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 20.04.2023 | 08:43
Elazığ 4.6’lık depremle sallandı | Video 00:44
Elazığ 4.6'lık depremle sallandı | Video 20.04.2023 | 08:43
Üsküdar’da sokak köpeğine silahlı saldırı | Video 04:26
Üsküdar'da sokak köpeğine silahlı saldırı | Video 20.04.2023 | 08:35
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapandı | Video 01:18
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapandı | Video 20.04.2023 | 08:34
Sivas’ta otobüs kazası: 8 yaralı | Video 00:52
Sivas’ta otobüs kazası: 8 yaralı | Video 20.04.2023 | 08:34
Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası 00:39
Bolu-Ankara il sınırında trafik kazası 20.04.2023 | 02:01
Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu | Video 00:42
Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu | Video 20.04.2023 | 00:59
Silivri hortum cep telefonu kamerasında | Video 00:30
Silivri hortum cep telefonu kamerasında | Video 19.04.2023 | 21:42
Kulağınızda sesin her detayına yer var 09:03
Kulağınızda sesin her detayına yer var 19.04.2023 | 21:40
Suudi Arabistan’da dolu yağışı hayatı felç etti | Video 03:14
Suudi Arabistan’da dolu yağışı hayatı felç etti | Video 19.04.2023 | 21:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA