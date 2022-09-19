Video Yaşam SON DAKİKA! Fatih'te polisi vuran saldırganlar böyle kaçtı | Video
SON DAKİKA! Fatih'te polisi vuran saldırganlar böyle kaçtı | Video

SON DAKİKA! Fatih'te polisi vuran saldırganlar böyle kaçtı | Video

19.09.2022 | 12:59

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İstanbul Fatih'te kimlik kontrolü yapan polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Saldırganların kaçışı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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