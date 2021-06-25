SON DAKİKA! Fenomen anne Nazlı Hamarat 3 yaşındaki çocuğuna içki içirmişti! Velayet davası açıldı | Video
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Son Dakika Haberi... İş insanı Gaffar Aydın, çocuğunun annesi Cemile Nazlı Hamarat'ın hemen hemen her gece çok fazla alkol aldığını ve çocuğuyla ilgilenecek durumda olmadığını öne sürerek çocuğun kendisiyle yaşaması için velayet davası açtı. Mahkeme dava dilekçesini incelerken sosyal medya fenomeni Hamarat'ın 3 yaşındaki çocuğu I.A.'ya içki içirdiği görüntüler ortaya çıktı.