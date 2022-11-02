Video Yaşam Son Dakika: Garsonu kaçırıp 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifere bağlayıp işkence etmişler | Video
Son Dakika: Garsonu kaçırıp 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifere bağlayıp işkence etmişler | Video

Son Dakika: Garsonu kaçırıp 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifere bağlayıp işkence etmişler | Video

02.11.2022 | 09:24

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Son dakika haberleri: İstanbul Beyoğlu'nda 30 yaşındaki Mustafa P.'yi kaçırıp ellerinden kalorifer peteğine kelepçeleyerek günlerce alıkoyan ve ailesinden 10 bin dolar fidye isteyen şüpheliler Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Belirlenen adreste alıkonulan garson Mustafa P. Kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda geçtiğimiz ayın 17'sinde polise giden İranlı Turist Mına V. (45) bir süredir Türkiye'de yaşayan kuzeni Mustafa P.'den 2 gündür haber alamadıklarını söyleyip başvuruda bulundu. Polisin çalışmaları sürerken ertesi gün tekrar polise giden Mına V. Kuzeninin telefonundan ailesine bir mesaj geldiğini söyledi. Gelen mesajda kuzeninin bir apartta elleri kolları bağlı kalorifer peteğine kelepçelenmiş işkence videosu vardı. Videoyu atan kişiler 10 bin dolar fidye karşılığında Mustafa P.'nin serbest kalacağını söylüyorlardı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

GASP BÜRO KURTARDI

Yapılan çalışmalarda garson Mustafa P.'yi kaçırıp Beyoğlu'nda bir apartta sakladıkları belirlendi.

28 Ekim günü operasyon yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri adreste bulunan İranlı şüpheliler Morteza B., Mılad B., Hamıd G. ve Mojtaba M. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

10 GÜN BOYUNCA ALIKONULDU

Yaklaşık 10 gündür evde zorla tutulan İranlı garson Mustafa P. İse kurtarıldı.

Evde yapılan aramada kaçırdıkları ve ailesinden 10 bin dolar fidye istedikleri adama işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ellerini bağladıkları demir kelepçe ve sim kart ele geçirildi.

4 İRANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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