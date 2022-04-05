SON DAKİKA: Gazeteci Rauf Gerz'in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte kaza anı...

Son dakika haberleri... Gazeteci Rauf Gerz'in yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam adliyeye sevk edildi. Çalkam ifadesinde "Sağa dönüş yapacaktım. Aynaya baktım fakat motosikletin geldiğini görmedim ve fark etmedim" derken, sürücü Yüksel Çalkam'ın aracıyla dördüncü şeritten sağ yola girdiği ve sağından gelmekte olan Rauf Gerz'in motosikletine çarptığı tespit edildi. O kazanın yansıdığı kamera görüntüsü ortaya çıktı.