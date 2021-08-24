SON DAKİKA: Gaziantep'te 13 yaşındaki kız çocuğuna kan donduran kemerli çirkin saldırı kamerada!

Son dakika haberleri... Gaziantep'te 13 yaşındaki kız çocuğuna kemeri ile saldırı dehşetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı! Görüntülerde saldırganın kemerini çıkartarak apartman koridorunda kıstırdığı 13 yaşındaki kız çocuğuna sadistçe şiddet uyguladığı görülüyor...

Gaziantep'te bir şahıs, site içerisindeki aracının alarmının ötmesinden sorumlu tuttuğu 13 yaşındaki kız çocuğunu elindeki kemerle önce kovaladı, sonra da dövdü. O anlar ise apartmanın koridorundaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, anne ve kızı olayı anlatarak yetkililerden yardım istedi.

Olay, 14 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, site bahçesinde oyun oynayan çocuklardan birinin bir araca dokunması sonrası aracın alarmı öttü. Sesi duyan araç sahibi, evden çıkarak aracın yanında arkadaşları ile oturan 13 yaşındaki Damla Yılmaz'a yönelerek önce 'neden yaptın' diye tepki gösterdi, sonrasında ise kızın 'ben yapmadım' söylemlerine aldırış etmeden kızı kemerle kovalamaya başladı.