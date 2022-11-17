Video Yaşam Son Dakika: Gaziantep'te minibüs yoldan çıktı: 1 ölü, 10 yaralı | Video
Son Dakika: Gaziantep'te minibüs yoldan çıktı: 1 ölü, 10 yaralı | Video

Son Dakika: Gaziantep'te minibüs yoldan çıktı: 1 ölü, 10 yaralı | Video

17.11.2022 | 14:53

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yoldan çıkan bir minibüs devrildi. Minibüs sürücüsü hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda seyir eden U. K. idaresindeki minibüs Nurdağı-Gaziantep yolu 10.kilometresinde yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs, yol kenarında devrildi. Feci kazada 53 yaşındaki Mehmet Nuri Siyahtoprak isimli yolcu hayatını kaybederken, sürücünün de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, aracın ise tekerin patlaması nedeniyle yoldan çıktığı ileri sürüldü.

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