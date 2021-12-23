Son dakika! Gaziantep'teki pitbull dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 4 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video

Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Gaziantep'te bir site bahçesinde iki pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, saldırgan iki köpek, güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.

Olay, öğle saatlerinden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında pitbul cinsi köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.

AĞIR YARALANAN KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KÖPEKLER GÜÇLÜKLE YAKALANARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbul cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. Araca konulan iki köpek, barınağa götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.