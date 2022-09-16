Video Yaşam SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video
SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video

16.09.2022 | 16:42

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Son dakika haberi: İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının bıçaklı saldırısı sonucu boynundan ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan hayatını kaybetmişti. Bıçaklanma anına ait görüntülere A Haber ulaştı.

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