Son dakika haberi: 81 ilde sokağa çıkma yasağında son gün: Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor? | Video

Salgının yayılımını durdurmak amacıyla yılbaşında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken milyonlarca vatandaş kısıtlamaya ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 80 saat boyunca devam edecek olan kısıtlamanın sonuna yaklaşırken bugün de sabah saatlerinden itibaren İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgenin detayları gündemdeki yerini aldı. Peki, 3 Ocak bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşı 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitecek? İşte son dakika haberinin detayları…