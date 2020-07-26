Video Yaşam Son Dakika Haberi: ABD'de uçak yerleşim yerine düştü... Ölüler var! | Video

Son Dakika Haberi: ABD'de uçak yerleşim yerine düştü... Ölüler var! | Video

Son Dakika Haberi: ABD'de uçak yerleşim yerine düştü... Ölüler var! | Video
26.07.2020 | 10:23

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Son Dakika... ABD'nin Utah Eyaleti'nde bir uçak yerleşim yerine düştü! Uçak kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

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ABD?nin Utah eyaletinde küçük uçak, yerleşim alanına düştü. Kaza yapan uçakta 3 yetişkin ve 3 çocuk olduğu ifade edildi. Kaza sonucu bu kişilerden 3'ü yaşamını yitirirken; 1'i uçağın düştüğü yerleşim alanından olmak üzere 4 kişi de yaralandı.


Kaza, Utah eyaletindeki West Jordan ilçesinde meydana geldi. 6 kişinin bulunduğu Piper PA-32 tipi uçak, West Jordan ilçesinde yerleşim alanına düştü. Kazada pilot, bir kadın ve 9 aylık bebek yaşamını yitirirken; bir kadın ve 2 çocuğun daha yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, uçağın düştüğü evde yangın çıktı. Evin sahibi yaşlı bir kadının da kazada yaralandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

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