Video Yaşam Son Dakika Haberi... Adıyaman’da, 64 adreste onlarca kişi karantina alındı | Video

Son Dakika Haberi... Adıyaman’da, 64 adreste onlarca kişi karantina alındı | Video

Son Dakika Haberi... Adıyaman’da, 64 adreste onlarca kişi karantina alındı | Video
17.08.2020 | 09:54

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Son dakika... Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu güne kader bir günde karantina kararı alınan adreslerde en yüksek sayıya ulaştı.

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Bir günde Adıyaman merkezde 64 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 68 kişiden dolayı 64 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 68 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 64 adresin karantina alınmasına karar verdi.
Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Malazgirt, Mimar Sinan, Musalla, Siteler, Turgut Reis, Sıratut, Kayalık, Yenimahalle, Yunus Emre, Sümerevler ve Yeşilyurt Mahalleleriyle Alibey Köyü ve Yenigüven Köyünde bulunan 64 adreste 68 kişi karantina altına alındı.

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