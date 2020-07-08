Video Yaşam Son Dakika Haberi... Ankara'da fuhuş evindeki yabancı uyruklu kadınların baskında yakalanma anı kamerada | Video

Son Dakika Haberi... Ankara'da fuhuş evindeki yabancı uyruklu kadınların baskında yakalanma anı kamerada | Video

Son Dakika Haberi... Ankara'da fuhuş evindeki yabancı uyruklu kadınların baskında yakalanma anı kamerada | Video
08.07.2020 | 15:32

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Son dakika... Ankara'da yabancı uyruklu kadınlar zorla fuhuş yaptıran çetenin fuhuş evine yapılan baskınla yabancı uyruklu kadınların fuhuştan kurtarılma anı kamerada...

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Ankara'da yabancı uyruklu kadınlar üzerinden insan ticareti yapıp fuhşa teşvik eden çete düzenlenen operasyonla çökertildi, operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yabancı uyruklu kadınlar üzerinden insan ticareti yapıp fuhşa teşvik eden çeteye operasyon düzenlendi. Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Müdürlüğü'nün ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda M.K., O.H., T.E., S.T., C.K., ve N.E. isimli zanlılar yakalandı.

Fuhuş baskınında yakalanan şüpheliler, insan ticareti, fuhşa teşvik ve aracılık, yer temin etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından göz altına alındı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çete üyelerinin, yurt dışından Ankara'ya gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit edip korkutarak, pasaportlarına el koyup hürriyetinden yoksun bırakarak, baskı ile fuhuş yapmaya zorladıkları ortaya çıkarıldı.


Çetenin fuhuş öncesinde organize hareket ettikleri belirlendi. Böylece T.E. ve N.E. isimli şüphelilerin ortak kullanmakta oldukları ticari taksi ile mağdur kadınları fuhuş amaçlı getirme götürme işlerini yaptıkları tespit edildi. C.K. ve S.T. isimli kişilerin de kendilerinden fuhuş amaçlı kadın talep eden kişilere M.K., O.H. vasıtasıyla haber gönderdikleri belirlendi. Zanlıların emniyet işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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