Son Dakika Haberi: Ankara'da kaçan kurbanlık boğa paniği! Vatandaşları sokaklarda kovaladı | Video
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Son Dakika... Ankara'da kaçan kurbanlıkları yakalamak için kovalayan vatandaşlar zaman zaman da kurbanlıklar tarafından kovalandılar!