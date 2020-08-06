Son Dakika Haberi: Ankara'da yamyam koca dehşeti! Karısının parmağını ısırarak kopartıp... | Video

Son dakika... Ankara'da Hannibal yamyam koca dehşet saçtı! Karısı F.K.'nın orta parmağını ısırarak kopartan K.K. isimli koca olay yerine gelen polisler tarafında gözaltına alındı. Kocası K.K. tarafında orta parmağı ısırarak kopartılan talihsiz kadın F.K ise sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Başkentte Hannibal koca dehşeti Hannibal koca karısının orta parmağını ısırarak koparttı Ankara'da karısı F.K ile kavga ettiği esnada sağ elinin orta parmağını ısırarak kopardığı iddia edilen K.K isimli koca polis ekiplerince gözaltına alındı.