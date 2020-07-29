Son Dakika Haberi: Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan zanlıdan şaşırtan ifade | Video
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Son dakika... Antalya'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kaçırmaya çalışan zanlı M.I., polis sorgusunda "Çocuk çok sevimliydi, bundan dolayı sevmek istedim" şeklinde ifade verdiği belirtildi. Şok kaçırma girişimi görüntüleri sosyal medya tepki çekmiş ve 'Sapık' yorumları yapılmıştı.