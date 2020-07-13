Son Dakika Haberi: Artvin'de dehşet! 3 kişinin ölüme sürüklenme anı kamerada | Video
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Son dakika... Artvinde yaşanan sel ve heyelan felaketinde ölen 3 kişinin sel sularıyla ölüme sürüklendikleri analara ait görüntüler ortaya çıktı!