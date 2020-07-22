Video Yaşam Son Dakika Haberi: Bakan Yardımcısı'ndan flaş Gülistan Doku açıklaması | Video

Son Dakika Haberi: Bakan Yardımcısı'ndan flaş Gülistan Doku açıklaması | Video

Son Dakika Haberi: Bakan Yardımcısı'ndan flaş Gülistan Doku açıklaması | Video
22.07.2020 | 12:52

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Son dakika... Bakan Yardımcısı Çataklı, kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için baraj gölündeki suyun tahliye edilmesine başlandığını açıkladı.

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